國務院停止對原產美國部分進口商品加征關稅

中評社北京11月5日電／據新華社報導，國務院關稅稅則委員會11月5日公布公告稱，為落實中美經貿磋商達成的成果共識，根據《中華人民共和國關稅法》《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年11月10日13時01分起，停止實施《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加征關稅的公告》（稅委會公告2025年第2號）規定的加征關稅措施。