15部“好戲”榮獲第十八屆文華獎

中評社北京11月5日電／據人民網報導，11月4日晚，第十四屆中國藝術節在重慶落幕，第十八屆文華獎揭曉。



經過評審，京劇《齊白石》、昆劇《牡丹亭》（全本）、揚劇《鄭板橋》、婺劇《三打白骨精》、曲劇《魯鎮》、川劇《夢回東坡》、話劇《北上》、話劇《煙火人間》、話劇《生命册》、兒童劇《貓神在故宮》、歌劇《塵埃落定》、舞劇《醒·獅》、舞劇《紅樓夢》、音樂劇《尋找李二狗》、雜技劇《先聲》等15部作品榮獲第十八屆文華劇目獎。



單項獎方面，徐棻、戴先良、吳傲君、王勇、王宏、張軍獲評文華編劇獎；何念、何藝光、張虹、張曼君、韓真、周莉亞獲評文華導演獎；蘇州民族管弦樂團、楊帆、劉奕獲評文華音樂獎；張華翔、任冬生獲評文華舞台美術獎；濮存昕、劉敏濤、陳麗君、虞文兵、王良、完麼吉、劉京、邱芸庭、靳東、趙祐翧（趙文瑄）獲評文華表演獎。



值得一提的是，本屆文華獎首次增設文華節目獎，龍江劇小戲《痴夢》、歌曲《世界贈予我的》、歌曲《玉盤》、群舞《太平有象》、南音《南音魂》等15部作品獲評該獎項。



據介紹，文華獎是中華人民共和國文化和旅遊部主辦的專業舞台藝術政府最高獎，設立於1991年，最初為一年一屆，1998年起改為兩年一屆，2004年第11屆文華獎起改為三年一屆，與“中國藝術節獎”兩獎合一，放在藝術節上評選。