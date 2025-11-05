全運會冠軍家書裡的“小我”與“大我”

活動現場展示“全運家書”（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京11月5日電／據人民日報海外版報導，音樂緩緩響起，一束溫暖的光打在舞台中央。聚光燈下，演員展開信紙，輕聲念起——



“親愛的姑娘們：見字如面……”



近日，由國家體育總局、中國奧委會、紫荊文化集團主辦的“中華體育精神頌十五運站”活動在廣東深圳啟動。活動專門設置了“‘全運家書’故事會”環節，廣東省話劇院演員深情演繹了國家藝術體操隊教練孫丹和國家射擊隊運動員、奧運冠軍李越宏的家書。



隊伍就是你們的“第二個家”



“現在，訓練館的燈應該還亮著吧？或許你們正在反復磨煉我們新編的協作，或者在芭蕾課上反復找轉體的感覺，或許趁著休息揉著發酸的腳踝——我在寫這封信時，滿腦子都是你們訓練的樣子……”寫給藝術體操隊員的家書中，孫丹回憶起和姑娘們共同經歷的歲月——從剛進隊時的稚嫩，到扛起國家隊重任的成熟。她看著姑娘們把汗滴在訓練墊上，把小傷藏進體操鞋裡，把夢想揉進每一次轉體、拋接和舞步。



2024年巴黎奧運會上，中國藝術體操隊奪得集體全能金牌——這是中國藝術體操的奧運首金。2008年北京奧運會上，中國隊曾摘得銀牌。當時主力隊員之一的孫丹，從2019年起擔任中國藝術體操隊集體項目教練，帶領這支年輕的隊伍不斷挑戰自我、創造奇跡。《鳳鳴凌霄》等極富中國風的表演，讓中國藝術體操走出了屬於自己的道路。



“隊伍就是你們的‘第二個家’，家門永遠為你們敞開。”演員朗讀家書時，現場的大屏幕上輪播著孫丹和隊員們的合影，坐在台下的孫丹熱淚盈眶。



“我們培養一個運動員的周期很長。可能她從上小學一直到上大學，很長一段時間都要與我們生活在一起。”家書朗讀結束後，孫丹上台與現場觀眾分享家書背後的故事。

