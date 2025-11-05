又有多名曾參與調查特朗普FBI雇員被開除

中評社北京11月5日電／據新華社報導，美國司法部下屬聯邦調查局又有多名雇員近日被開除。他們的共同點是，曾參與調查總統特朗普涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果。



路透社援引多名消息人士的話報導，至少有4名聯邦調查局雇員本月3日被開除，當天復職，但次日再次被開除。



目前不清楚他們為何短暫復職以及為何最終又被開除。不過消息人士披露，華盛頓特區聯邦檢察官珍尼娜·皮羅3日尋求聯邦調查局撤銷部分開除決定，特別是針對一名正在調查腐敗案的雇員的開除決定。



皮羅曾是美國福克斯新聞頻道主持人，今年5月由特朗普提名出任現職。



美國司法部前特別檢察官傑克·史密斯主持調查特朗普涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果案期間，上述4名雇員均為調查團隊成員，其中一人名為傑裡米·德索爾。共和黨籍國會參議院司法委員會主席查爾斯·格拉斯利公開發布一批史密斯調查的材料後，德索爾近來在社交媒體上被攻擊。格拉斯利公布的材料沒有塗抹掉任何參與調查的聯邦調查局雇員姓名。



聯邦調查局和皮羅尚未就上述雇員被開除原因及其過程作出說明。



據路透社統計，今年1月以來，已有數十名曾參與史密斯對特朗普的調查或對2021年1月“國會山騷亂”進行調查的司法部門人員遭解雇。



聯邦調查局特工協會4日發表聲明說，多名雇員兩天內遭遇開除、復職、再次開除的經歷，可見聯邦調查局內部“無視長期以來的政策和程序引發的混亂”。

