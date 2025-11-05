超七成加拿大人願經濟放緩換取減少對美依賴

中評社北京11月5日電／據新華社報導，加拿大民調機構阿巴卡斯數據公司4日發布的調查結果顯示，超過七成加拿大人願以“經濟增長放緩”換取“減少對美國依賴”。



阿巴卡斯數據公司10月24日至29日對約3000名加拿大成年人展開民意調查。在回答“是否願意以經濟增長放緩換取更加獨立於美國”這個問題時，71%的調查對象表示同意，19%不同程度反對，另有10%不確定。



而且，不論年齡、地域或政治陣營，願意“犧牲增長換獨立”的調查對象在其所屬群體中占比均超過50%。



阿巴卡斯數據公司表示，上述“罕見共識”揭示了加拿大民眾的深層情緒，即對“自主”的渴望，哪怕是犧牲國家“短期的經濟繁榮”；希望實現“名副其實、安全的經濟發展”，而非“脆弱、依賴別國”的發展。



在對“加拿大政府應該推動與其他國家新的貿易關係，還是保持並加強與美國關係”這個問題作答時，63%的調查對象支持前者。60歲以上群體中持這一看法的人比例最高，達到76%。阿巴卡斯數據公司說，這一結果意味面對美國政府的政治不確定性，“增強經濟韌性”成為加拿大人的共同訴求。



今年以來，由於美國總統特朗普的關稅措施和“吞並加拿大”的言論，加拿大與美國這對近鄰和傳統盟友的關係轉冷。加拿大總理卡尼年初表示，加美之間的傳統關係已經結束，面對美國政府不斷升級的關稅措施，加拿大必須從根本上重塑經濟。本月4日，加拿大政府向議會提交了卡尼4月上台以來的首份財政預算案，提出通過戰略性投資增強經濟韌性，以應對關稅衝擊等全球不確定性並減少對美國依賴。

