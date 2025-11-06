汪辜會談晚宴菜單簽名版　兩會故舊共話當年

海協會宴請的菜單（中評社 林艷攝） 中評社上海11月6日電（記者 林艶）11月5日上午，海協會及海基會故舊在上海福壽園共同祭掃海協會首任會長汪道涵墓園，並參觀了福壽園人文紀念博物館。館內兩張汪道涵留下的汪辜會談時兩會互相宴請的簽名版菜單，勾起了兩會故舊親歷者們的許多回憶。



1993年4月，海協會會長汪道涵與台灣海基會董事長辜振甫在新加坡舉行汪辜會談並簽署了《兩會聯繫與會談機制協議》等四項協議，這是海峽兩岸授權民間機構領導人的第一次晤談，開啟了兩岸平等對話、協商談判的歷史新階段。



中評社記者看到，在博物館入館處右手邊，擺放著汪道涵先生的生前用品，牆上則掛著當年汪辜會談的歷史性照片。其中，汪道涵珍藏的兩份汪辜會談晚宴菜單吸引了兩會舊故的注意，更勾起了現場親歷者們對彼時場景的滿滿回憶。



邱進益來到書桌上擺放著的菜單前，摘掉眼鏡、俯身認真一看，便識別出這是當時海基會董事長辜振甫在香格里拉宴請的晚宴菜單。他回憶說，第一天晚上是海協會作為主人宴請，第二天則由海基會回請。中評社記者看到，上面的菜品一共有九道，包括龍蝦蜜瓜盅、高湯海虎翅、香宮富貴雞、清蒸活紅斑、翡翠黃金耳、北京片皮鴨、瑤柱金菰麵、合時鮮果盆、美點雙輝。

