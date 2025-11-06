中評現場：兩會故舊祭掃汪道涵墓園

海協會及台灣海基會故舊11月5日上午到上海福壽園共同祭掃汪道涵墓園（中評社 林艷攝） 中評社上海11月6日電（記者 林艶）今年是海協會首任會長汪道涵逝世20週年，海協會及台灣海基會故舊11月5日上午專程到上海福壽園祭掃，表達對汪道涵先生的深切緬懷。



海協會會長張志軍及孫亞夫、李亞飛、李文輝三位副會長，與前海基會四位故舊包括前董事長林中森、前副董事長兼秘書長邱進益、前副董事長周繼祥一同來到上海福壽園。上海市台辦主任金梅和副主任王立新全程陪同，汪道涵之子汪致重特別攜妻兒提前抵達現場迎候。



在汪道涵先生的紀念像前，現場舉行了一場簡短而莊重的祭掃儀式。司儀莊嚴宣讀道，汪道涵先生曾長期擔任海協會會長，為推動兩岸談判進程，促進兩岸關係發展作出了重要努力，為推動兩岸和平統一作出了卓越貢獻。在他擔任會長期間，1992年海協會與海基會達成體現一個中國原則的“九二共識”。在此基礎上，1993年4月，汪會長與辜振甫董事長舉行汪辜會談，推動解決涉及兩岸同胞福祉的具體事務，對兩岸關係產生重大影響，邁出了兩岸關係發展中歷史性的重要一步。汪道涵先生為發展兩岸關係，推進祖國統一和中華民族偉大復興所作出的貢獻，值得我們永遠銘記。



隨後，全體來賓肅立並向汪道涵默哀致敬，張志軍和林中森上前整理花籃緞帶，並集體面向汪道涵的紀念像行三鞠躬禮。一鞠躬“緬懷先生功績，銘記歷史”；再鞠躬“傳承先生精神，共促統一”；三鞠躬“祈願兩岸團圓，民族復興”。



中評社記者看到，祭掃儀式結束後，大家並未馬上離開墓園。張志軍與林中森二人一起來到汪道涵紀念像前，留下了珍貴的合影。三位汪辜會談親歷者孫亞夫、李亞飛、邱進益也共同留影。

