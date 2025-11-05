越南中部強降水和洪水已致47人死亡

中評社北京11月5日電／據新華社報導，越南農業與環境部5日發布報告說，越南中部強降水和洪水連日來已造成47人死亡，另有8人失蹤、130人受傷。



報告說，越南中部地區有超過4.4萬棟房屋被淹，9.5萬戶家庭仍沒有恢復電力供應，超過1.1萬公頃農作物被淹，15萬只牲畜和家禽死亡或被洪水卷走，總計67公里長的灌溉渠受損。



越南農業與環境部說，強降水和洪水造成的損失仍在匯總統計中，災後救援和重建工作正在加緊實施。

