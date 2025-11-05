防“熊害”　日本將派自衛隊協助捕熊

中評社北京11月5日電／據新華社報導，鑒於熊襲擊人的事件增多，日本秋田縣政府近日已提出派遣自衛隊協助捕熊的請求。消息人士說，秋田縣定於5日與陸上自衛隊簽署協議，後者最快可於當天派人支援。



據日本廣播協會報導，支援行動包括運送並安裝箱式陷阱、接送當地狩獵協會成員至現場、清理熊屍及挖掩埋坑。防衛省計劃派陸上自衛隊人員先去秋田縣鹿角市，再去大館市和北秋田市。秋田縣其他地方政府也提出了支援請求。



上周，部分陸上自衛隊員、秋田縣政府官員及當地獵人參加了在秋田市舉辦的培訓活動，學習箱式陷阱運輸方法及遭遇熊時的應對措施。



秋田縣位於日本東北部，是今年“熊害”重災區。數據顯示，從4月1日至10月29日，該縣有53人遭熊襲擊受傷，另有3人死亡。



在日本，熊通常在秋季出沒於人類居住區。據日本媒體報導，近年來，由於人口減少且居住分散，加上棄耕土地增加，森林與人類居住區之間界線逐漸模糊，同時野外樹生堅果產量減少，使得熊更頻繁地出沒於人類居住區覓食。



據日本環境省消息，截至10月30日，始於今年4月的2025財年已有12人遭熊襲擊喪生，比先前死亡人數最多的2023財年全年增加了一倍。日本政府於10月30日首次就“熊害”問題召開閣僚會議，討論應對措施。