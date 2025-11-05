希臘再次呼籲歸還被盜文物

中評社北京11月5日電／據新華社報導，希臘官方通訊社雅通社4日報導称希臘文化部長莉娜·門佐尼在第43屆聯合國教科文組織大會上再次重申希臘政府關於要求歸還帕特農神廟雕塑的立場。



第43屆聯合國教科文組織大會在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行。門佐尼在發言中表示，帕特農神廟是人類藝術成就的瑰寶，屬於全人類共同的文化遺產。“帕特農神廟的雕塑應當回到它們的誕生地——雅典衛城博物館，作為不可分割的整體重新呈現。”她呼籲各成員“支持這一公正而富有象徵意義的訴求”。



門佐尼還表示，非法文物交易仍是全球面臨的重大威脅。她說，希臘近期發布了《希臘文物紅色名錄》，並積極參與教科文組織“被盜文化財產虛擬博物館”的建設，利用數字技術提高公眾對文物被盜與非法流通問題的認識。她強調，提升公眾意識是希臘打擊文物非法交易戰略的核心。



19世紀初，英國外交官托馬斯·布魯斯從土耳其奧斯曼帝國統治下的希臘拿到當局“許可”，把大量雅典衛城帕特農神廟的雕塑切割下來並運回英國。英國政府後來收購了這些石雕，並作為大英博物館的館藏展出。希臘長期以來呼籲大英博物館永久歸還自1816年以來“收藏”的石雕，但遭英方拒絕。目前，大英博物館和希臘衛城博物館分別展出雕刻中的不同部分。