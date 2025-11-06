中評現場：邱進益祭掃汪道函墓園激動

邱進益與汪道涵之子汪致重親切握手交談（中評社 林艶攝） 中評社上海11月6日電（記者 林艷）台灣海基會前副董事長兼秘書長邱進益偕夫人邱程芷英11月5日上午與兩會舊故一起來到上海福壽園祭掃海協會首任會長汪道涵墓園。作為汪辜會談的推動者、親歷者之一，邱進益來到汪老墓園觸景生情，深情回顧了許多汪辜會談的難忘瞬間。



邱進益1993年3月出任海基會副董事長兼秘書長，並具體參與操辦了同年4月在新加坡舉行的首次汪辜會談。89歲高齡的他抵達福壽園見到汪道涵之子汪致重時，特別親切，兩人握著手交談許久。



在墓園祭掃結束後，邱進益特別與夫人一起，主動來到汪道涵紀念像前留影。隨後，走進福寿園的人文紀念館參觀，當看到當年汪辜會談的大照片醒目地掛在牆上，他激動地朝著照片揮手說“哈嘍”，一旁的林中森說道“歷史見證者”。大家在照片上指出了會談中緊鄰辜振甫而坐的邱進益，邱進益打趣地說道“年輕時候帥多了”，一旁的太太笑盈盈地望向他。他回顧道，當時海協會和海基會各派出10人參與會談，現場有281個記者，為了兼顧記者們都能拍到歷史性的握手畫面，汪辜二人一共不同角度地面向記者握手了四次。



邱進益說，“當時是兩岸授權的首個如此高層級的會談，且會談的範圍廣、題目多，又是第一次在國際面前的會談，所以不能搞砸了，否則無顏面對江東父老。”



在參觀過程，邱進益很是激動，尤其是看到汪辜會談時互相宴請的菜單時，更摘下眼鏡仔細端詳，並和同為當時的親歷者、海協會副會長孫亞夫及李亞飛一起回顧起了許多難忘的瞬間，包括海協會菜單上的簽名、菜單命名的智慧、汪辜談戲劇細節等。

