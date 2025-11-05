美國加強稀土資源爭奪　但障礙重重

中評社香港11月5日電／日經新聞報導，美國特朗普政府對戰略資源的爭奪正在加強。美國政府為了實現稀土類的國產化，相繼向國內礦業企業出資。今後稀土需求的增長需要脫碳化技術支撐，不過，相關技術在特朗普政府下正面臨逆風。開採和冶煉等相關產業將加緊啟動，但脫碳相關需求的低迷可能成為障礙。



美國稀土企業的股價飆升



中國商務部10月9日表示將限制部分稀土及其開採與冶煉所需技術的出口。由於佔世界產量7成的中國加強稀土管制，在10日的美國股市，廣泛股票遭到拋售，但稀土相關企業反而在引起投資者關注。正在磋商接受美國政府出資的美國稀土公司（USA Rare Earth）股價比前一天大漲14%。



美國總統特朗普在就任後的1月，以重要礦產的國內生產體系不足為由，宣佈進入“國家緊急狀態”。美國國防部和能源部以允許對國防上重要企業進行直接投資的法律為依據，正在推進僅限於緊急事態的對民營企業經營的介入。



特朗普政府的危機感源於美國的稀土進口對中國的依賴。從純電動汽車（EV）馬達到美軍主力戰鬥機“F35”的零部件等，稀土具有廣泛用途，在經濟安全保障的層面也受到高度關注。



中國1～10月啟動11項重要原材料出口管制



中國在2010年代前半期曾將稀土管製作為外交手段使用，當前又出現了回歸的動向。歐洲調查機構全球貿易預警(Global Trade Alert) 的統計顯示，中國在2025年1～10月啟動的重要原材料出口管制共11項。已與歷史最高的2011年持平。



美國政府為了加強稀土的國內生產，相繼收購了美國和加拿大礦業企業的股份。2025年7月，美國國防部投資4億美元，成為美國MP材料公司（MP Materials）的最大股東，該公司擁有美國唯一正在運作的稀土礦山。



特朗普政府計劃在今後10年內向MP材料公司生產的稀土磁鐵提供最低價格保證等，以優厚的支援政策推動該公司的業務增長。



美國國防部也於10月向加拿大礦產勘探公司Trilogy Metals出資。該公司在美國西部阿拉斯加州擁有礦業權。尼奧科普開發(NioCorp Developments)、拉馬科資源(Ramaco Resources)等以北美為基地的礦業企業的股價也因美國政府的出資預期而持續上漲。



今後稀土需求的3～4成或來自脫碳化



國際能源署（IEA）的預測顯示，磁鐵用稀土的世界總需求到2050年將達到18萬噸，與2024年的9萬噸相比倍增。原因是除了用於純電動汽車馬達的高性能磁鐵之外，用於風力發電渦輪機的需求也在迅速擴大。IEA預測，在今後的需求中，3～4成將隨著這種脫碳化技術的普及而產生。



