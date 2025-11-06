港澳中文學術期刊建設研討會召開　十年首聚

與會者大合影（中評社 郭至君攝） 中評社香港11月6日電（記者 郭至君）由南京大學主辦、香港浸會大學協辦的港澳中文學術期刊及智庫建設研討會11月4日至5日在香港召開。4日下午，港澳十一家學術期刊主編齊聚一堂，與南京大學文科訪問團一行，主要圍繞港澳中文學術期刊的建設評價來展開討論，凝聚、深化共識，進一步發揮好人文社會科學領域的學術引領作用。



在開幕式上，南京大學黨委副書記陳雲鬆致辭表示，這是重要的港澳中文學術期刊十年來再聚首，特別難得，且南京大學香港高等研究院不久前揭幕，這是第一場在香港舉辦的研討會，因此很有意義。港澳本身的地域、文化背景以及中西交流的文脈，決定了港澳地區在全中國乃至全球的學術期刊界舉足輕重的紐帶作用，此外，港澳地區高校和智庫的國際化背景、師資力量都很強大，是中西學平等自由對話的橋頭堡，能夠在這裡與各位學術期刊的主編交流，是非常寶貴的機會。



香港浸會大學中國語言文學系系主任盧鳴東致辭表示，香港背靠祖國、聯動世界，正著力建設成國際教育樞紐，本次研討會選址在香港浸會大學意義重大。他也強調，中文學術期刊是各學科學術研究的重要組成部分，當前，我們需要大力推動中文學術期刊的建設和發展，共同建構期刊的生態體系，進一步深化評審制度培養及加強國際化、專業化的高水平的人才隊伍。希望通過這一次的研討會，深化內地與港澳的交流合作以及發展共識，共同打造具有國際影響力的高水平中文學術期刊。

