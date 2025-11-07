大陵苑夢花：光影滲入新羅沉睡的王都

《大陵苑夢花》媒體藝術演出的攝影區。（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州11月7日電（記者 崔銀珍）在APEC首腦會議的採訪行程間隙，記者自瞻星台轉入慶州歷史遺跡區的另一處夜間舞台。第三站是新羅王與貴族的長眠之地——大陵苑。這裡以“大陵苑夢花：千年的門被開啟”為主題舉辦媒體藝術節。



大陵苑位於慶州市中心，是象徵“千年王都”榮光的宏偉古墳公園。園內已確認的封墩多達二十三座，多為圓形封土墓，結構屬於新羅特有的積石木槨墓。“大陵苑”之名自朝鮮王朝時期即有，意為“聚大冢之園”。1973年“天馬冢”的考古發掘，使此地首次全面進入世人視野。



天馬冢為新羅中期的積石木槨冢，封墩高約13米、直徑約47米。1973年出土文物逾一萬件，其中金冠、金制腰帶、琉璃珠、馬具等，多為彰顯新羅金屬工藝巔峰的國寶級珍品。尤為著名者，乃繪於樺樹皮上的〈天馬圖〉——一匹振翅欲飛的天馬，線條與設色皆栩栩如生，被視為實證新羅繪畫藝術存在的唯一實物。



墓主人雖未確考，然由隨葬之華麗推測，應為王或王族。同冢並見殉葬人骨，提供了關於當時新羅等級秩序與喪葬禮俗的重要線索。出土金冠常被解讀為“與天溝通的王權象徵”，提示新羅在受佛教之前，已延續太陽崇拜等宗教觀念。



天馬冢的發掘亦是韓國考古學的轉折點。作為首個經系統學術調查而發掘的新羅古冢，它開啟了新羅葬制、服飾與美術史的系統研究。如今其內部經復原向公眾開放，觀眾可近距離目睹木槨結構與封土層理。發掘隊曾形容出土瞬間“金光紛灑”，大量金制飾物生動呈現了千年前貴族的生活與審美。



更耐人尋味者，部分文物可見西域琉璃珠與異域金屬工藝的痕跡，表明彼時新羅已是海上絲綢之路的終點之一，參與跨大陸、跨海域的國際交流網絡。大陵苑與天馬冢不僅是墓葬群，更象徵新羅的黃金文明與古代東亞貿易據點；可謂新羅融會東西文明、形成黃金時代精粹的集中體現。



千年的古冢，以光而醒——媒體藝術《大陵苑夢花》

