中評鏡頭：在千年天文台仰望新羅之夜

韓國慶州瞻星台。建於新羅善德女王（在位632–647年）時期，至今仍保留原始形態的文化遺產。（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州11月6日電（記者 崔銀珍）在APEC首腦會議的採訪間隙，記者踏上了夜間觀覽路線的第二站——瞻星台，只為親眼目睹這場僅在會議期間限時開放的媒體藝術展演。



瞻星台是新羅王朝時期的天文觀測台，相傳建於第27代君主——善德女王（在位632–647年）時期。這裡曾用以觀測天體運行、推測節氣與歲時，並通過星象占蔔國家的吉凶禍福。作為韓國國寶第31號，瞻星台不僅是世界現存最古老的天文台，更是韓半島古代建築中唯一一座未經歷後期重建、仍保留原貌的遺跡。



整座石塔由364塊花崗岩砌成，共27層，象徵“一年365日”。有人解讀其結構寓意天上的“二十八宿”星座體系，亦或象徵第27代君主善德女王。塔內至第十二層填土，第十三至第十五層之間設有南向觀測窗，塔頂則安放著“井”字形長石。據《新增東國輿地勝覽》記載：“人可由中登上”，推測當時人們以梯登塔，通過窗口進入內部，於高處觀天。



在古代，天文學與農耕密不可分。星辰的運行不僅預示節氣更替與豐收年景，星象占蔔更深刻地影響著國家命運與政治決策。由此可見，瞻星台的建造不僅是科學的體現，更是新羅王權與信仰交匯的象徵。



千年流轉，瞻星台已然成為慶州的象徵性地標。曾有研究指出其結構略有傾斜，引發人們聯想到比薩斜塔，但這座歷經一千三百餘年風雨的石塔，至今仍以驚人的穩定性屹立原地，幾無偏差。20世紀初期，韓國文化遺產管理尚不健全，學生在校外旅行時常攀登塔身拍照留念。翻閱當年的有些黑白照片，台裡幾乎被人群掛滿，令人瞠目結舌——竟能挺過那段歲月，未曾倒塌。瞻星台曾被印於韓國舊版十韓元紙幣之上，如今已成為收藏家競相追逐的稀有歷史幣種，在市場上以高價交易。

