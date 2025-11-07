中評側記：慶州東宮與月池的夜之記

韓國慶州，東宮與月池。池上仿佛展開另一個世界。（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州11月7日電（記者 崔銀珍）在APEC首腦會議的採訪行程間隙，記者從普門團地抽身，轉入位於慶州市區的歷史園區，專程踏查夜間觀覽路線。第一站，是千年古都的心臟，也是最受歡迎的約會地標——東宮與月池。日影已西斜，微風拂過靜靜的水面，月光在池上漸次鋪開。



作為新羅的離宮，“東宮”與“升月之池”的“月池”，位於雁鴨池西側的王宮別宮遺址。此處原為王子寓居之所，逢國家慶典或迎接尊客，便在此張燈設宴。據傳，敬順王在遭受甄萱入侵後，於931年在此宴請王建，以陳危急之勢。那一日的緊迫史事，如今也沉入了平靜的水紋之下。



該地建於統一新羅文武王十四年（公元674年），亦稱“臨海殿池”。據傳，月池仿自今中國四川省東部名山——巫山的十二峰。宮殿內以石堆山，在其前方開鑿寬闊的池塘；池中則營造出傳說中海上仙人居住的“三神山”——蓬萊、方丈、瀛州三座小島。島上植花木、養珍禽異獸，被認為是新羅人心中理想世界的再現。此池象徵大海，中心建築被稱為“臨海殿”，其名亦由此而來。池岸特意修築成曲折起伏之形，使人無論從何角度都無法一覽全景。步移景換、移步換景的布局，正體現了新羅匠人的巧思——在狹小的池畔營造出如臨無垠大海的遼闊之感。

