尹錫悅妻首次承認收受名牌包但否認接受請托

中評社香港11月5日電／韓聯社報導，韓國前總統尹錫悅夫人金建希的辯護人團5日發佈消息稱，金建希承認有兩次從“乾津法師”全成培（音）處收受名牌包，但在此過程中，金建希與統一教之間不存在共謀關係，也未涉及任何形式的請托或利益交換。金建希否認收受價值高達30萬元的奢華項鍊。



這是金建希第一次承認通過全成培收受統一教前世界本部長尹某轉交的物品。金建希因涉嫌《特定犯罪加重處罰法》中斡旋受賄相關規定於8月29日被逮捕起訴，其間她始終否認未收受相關物品。



調查金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）認為，尹某涉嫌為獲得政府對統一教的項目支援，而向全成培提供價值分別為800萬韓元（約合人民幣4萬元）和1200萬韓元香奈兒包，以及一條價值6200萬韓元的格拉伕項鍊。據悉，金建希通過親信、前總統室行政官劉慶玉（音）到香奈兒門店將兩隻包換成了三隻包和一雙鞋。辯護人團表示，最初金建希拒收物品，但最終被全成培說服而收下。她清楚犯下了錯誤，因此並沒有使用相關物品，早已將物品歸還予全成培。



金建希突然改口承認收受禮品可能是因為同樣被指控涉嫌斡旋受賄罪的全成培在法庭上更改口供。他上月15日在庭審中承認將從尹某處接受的物品轉交給了劉慶玉，且將金建希歸還的三隻香奈兒包和一雙香奈兒鞋，以及格拉伕項鍊作為證物提交法庭。



金建希方面還主張，並沒有收到獨檢組所指控的各種請托，收受物品與總統的具體職責也無關聯。尹某曾表示，沒有向金建希或總統提出具體的請托，這說明瞭獨檢組主張的“請托”行為不符合構成斡旋受賄罪的法律適用條件。