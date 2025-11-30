中評月刊：美國半導體產業“去台化”趨勢

中評社香港11月30日電/南開大學台灣經濟研究所所長李月教授、南開大學經濟學院碩士研究生陳沁歌在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《美國半導體產業政策與供應鏈“去台化”趨勢》。作者認為：主導產業的持續升級與演進是維持台灣經濟增長活力的關鍵動力。近年來，隨著人工智能時代的到來，以半導體為支柱產業的台灣經濟逐漸走出“悶經濟”困局。然而，這一發展趨勢也強化了台灣經濟對半導體產業的高度結構性依賴。在地緣政治影響下，全球半導體產業正經歷深刻的結構性重組，這也為台灣經濟帶來諸多風險與挑戰。本文從經濟結構依賴、訂單依賴、貿易依賴與投資依賴四個維度，剖析台灣經濟所面臨的結構性風險；梳理美國為重塑本土半導體產業生態所推動的“去台化”三重策略；並在此背景下，從尖端技術支撐、半導體生態體系、人才流動機制與資本支出結構等角度，研判當前全球半導體供應鏈中出現的“去台化”趨勢，論證該趨勢的不可逆性；指出美國所推行的“去台化”戰略遠非簡單的產能遷移，而是一場系統性重構，正逐步侵蝕台灣半導體產業的發展根基。文章內容如下：



一、引言



台灣是典型的以製造業為主導的小型、後發經濟體，其發展進程與產業週期的迭代密切相關。回顧台灣的經濟發展與產業變遷，上世紀60至80年代全球第二次產業轉移期間，電子產業等先進製造業逐漸從美國、日本等發達經濟體轉移至台灣等亞洲“四小龍”地區。產業的承接與持續升級，推動台灣經濟於60年代迅速崛起，並在80至90年代通過產業結構成功轉型跨越中等收入陷阱，步入高收入經濟體行列。