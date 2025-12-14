李其澤：論兩岸AI戰略合作與產業重組

中評社香港12月14日電/台灣彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《兩岸AI戰略的合作發展：技術創新與產業重組》。作者認為，人工智能（AI）技術作為第四次工業革命的核心驱動力，已然成為二十一世紀國際競爭的戰略制高點與國家實力的重要標誌。在全球AI發展格局日趨複雜的時代背景下，兩岸在人工智能領域展現出深度的經濟相互依存關係。中國大陸憑藉舉國體制之優勢、龐大市場規模與豐富數據資源，在AI應用領域迅速崛起為全球領導者；台灣則依託其在半導體製造業的絕對技術優勢與完整產業鏈，在全球AI硬件生態系統中確立了不可替代的戰略樞紐地位。本文採用政治經濟學之理論框架，結合比較制度分析與產業組織理論，系統考察兩岸AI發展戰略的演進邏輯、實施機制與互動態勢。研究發現，兩岸AI發展呈現出鮮明的差異化特徵，對兩岸AI合作關係的未來走向產生深刻而持久之影響。本文論證，兩岸AI關係必須在技術創新合作與產業重組、經濟相互依存與政治風險管控、區域產業整合與全球供應鏈之間尋求動態平衡，以實現互利共贏的可持續發展路徑。文章內容如下：



一、前言：全球人工智能競爭新格局中的兩岸戰略定位



人工智能（AI）技術的突破性發展，正以前所未有的速度與深度重塑著全球政治經濟格局，成為各國政府競相佈局的戰略制高點與核心競爭力的重要體現。回顧歷史發展脈絡，每一次重大技術革命皆會引發國際權力結構的深度調整與競爭優勢的重新分配。十八世紀蒸汽機技術之發明，推動了英國的工業革命與全球霸權之建立；十九世紀末二十世紀初的電力技術與化學工業，促成了德國與美國的快速崛起；二十世紀中後期的信息技術革命，則確立了美國在全球科技創新與產業發展中的領導地位。〔1〕當前的人工智能技術革命，其戰略意義與變革潛力絲毫不亞於前述任何一次技術革命，甚至可能產生更加深遠而廣泛的影響。