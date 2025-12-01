中評月刊：論台灣高校教師跨境學術流動

中評社香港12月1日電/廈門大學港澳台研究中心主任、台灣研究院教授張寶蓉，與廈門大學台灣研究院博士研究生王汭晴在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《台灣高校教師跨境學術流動的現狀、特徵與影響》。作者表示：基於8902份有效簡歷樣本，剖析台灣高校教師的跨境學術流動特徵。研究發現，有效樣本中擁有跨境學術流動經歷者占四成，說明台灣高校的師資培養在很大程度上依賴於“國際化”的學術路徑；台灣高校教師跨境學術流動體系深度嵌入以美英德法日等國為核心的全球學術“中心-邊緣”結構中。跨境學術流動的常態化、規模化對於擴大台灣高校教師的學術視野、深化台灣高校對外交流合作具有正面意義，但也對台灣高等教育的自主性和多樣性構成潛在威脅，擴大了兩岸學科、學術和話語體系的差異，對兩岸共有的自主知識體系構建和高等教育深度融合發展帶來挑戰。文章內容如下：



一、問題的提出



跨境學術流動是指高校教師為獲取學位或學歷在境外高校或相關科研機構的學習經歷，以及在境外高校或科研機構從事博士後或訪問學者工作的科研經歷①。早在上世紀五六十年代，接受境外教育就已是台灣青年學子升學的優先選項。所謂“來來來，來台大，去去去，去美國”②，生動揭示了台灣高校教師跨境學術流動的真實圖景。迄今，赴海外尤其是歐美高校求學或訪學依然是台灣高校教師學術生涯規劃的重要組成部分。相關研究從學科差異、市場需求③、人力缺口④、政策因素⑤、社會融入、生涯發展⑥，以及性別、學科、家庭⑦等分析台灣高校教師跨境學術流動的背景、動因及趨勢，為我們瞭解台灣高校教師學術生態提供了有益參考，但多數研究以個人判斷或經驗總結為主，缺乏翔實的數據支撐。在高等教育學術勞動力市場開放、分化、競爭加劇的當下，台灣高校教師的跨境學術流動呈現哪些新特徵和新趨勢，更是欠缺及時的追蹤研究。