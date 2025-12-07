中評月刊：“大罷免”後的台灣民意探討

中評社香港12月7日電/中國社會科學院台灣研究所前所長周志懷研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《“大罷免”後的台灣民意探討》，作者認為：台灣2025年大罷免事件後，關注島內政治格局變化的論者大多認為島內出現了新民意，但這個新民意到底反映出哪些變化，是需要我們深入探討的問題。僅從單一罷免事件來觀察台灣民意，我們尚難得出台灣政局與島內民意已出現“逆轉式”變化的定論。大罷免的投票結果所能顯示的，應是島內民意的“一過性”的弱變化，新民意仍在形成過程中。台灣選舉要從意識形態的激情動員轉向對功能性治理的務實渴望，仍有很長的路要走。如果將大罷免和2026年“九合一”選舉、2028年大選作為一個短週期加以考察，或許可以找到更加科學的答案。文章內容如下：



2025年7、8月間由綠營發動的兩波國民黨“立委”罷免案遭全面潰敗，由此引發的台灣政治格局的變化引人關注。日本政治學者小笠原欣幸判斷，民進黨在近10年間的“相對主導地位”迎來終結，台灣政壇進入“朝野勢均力敵”的時代。①還有論者認為，大罷免失敗顯示“台灣基層政治生態已經改變”，支持民眾黨的“小草”的主體意識已逐漸“從‘台灣’向‘大中華’靠攏”。②大罷免事件會是台灣政局與島內民意變化的“逆轉式”拐點嗎？筆者認為，僅從單一罷免事件來觀察台灣民意變化，尚難得出這樣的定論。如果將大罷免和2026年“九合一”選舉、2028年大選作為一個短週期加以考察，或許可以找到更加科學的答案。