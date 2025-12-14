中評月刊：台籍日本兵問題 追責與認同焦慮

中評社香港12月14日電/福建社會科學院兩岸融合發展研究中心研究員蘇美祥、福建社會科學院兩岸融合發展研究中心研究助理王睿妍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《追責難題與認同焦慮：台籍日本兵問題的文學表達》。作者認為：2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。在這一特殊節點上，台籍日本兵這一特殊群體重新進入大眾視野，被台灣社會所廣泛關注。然而，當下台灣媒體的相關報導卻普遍聚焦在個體創傷，缺乏對戰爭責任和殖民暴力等問題的深入發掘與討論，更迴避了台籍日本兵群體在戰後因身份撕裂而遭遇的一系列真實困境，而這些恰好是文學領域在表現台籍日本兵群體時的核心關注點。作為歷史敘事的重要載體之一，文學書寫能夠有效彌補主流媒體歷史書寫中因自身需要而導致的選擇性遮蔽，因此對台籍日本兵問題的文學表達加以梳理，不僅能夠幫助我們更好地釐清這一群體在戰時與戰後所面臨的追責難題與認同焦慮，更能揭示戰後台灣社會的複雜狀況及其對日本殖民與侵略歷史批判的不足。文章內容如下：



2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。在這一特殊的歷史節點，台籍日本兵群體又一次被台灣社會所關注。台灣“中央通訊社”於2025年8月15日推出“二戰終戰80周年”專題〔1〕，刊登了《9旬台籍日本兵周良仁歎戰火無情 盼別再有戰爭》《二戰終戰80年 台籍老兵身影映照東南亞國家獨立路》《在菲戰歿台灣兵慰魂碑台商盼修復記取戰爭教訓》《二戰美日激戰菲律賓台籍日兵與菲華僑互助結情誼》等多篇聚焦台籍日本兵群體的報導，通過敘述不同台籍日本兵個體在戰爭期間以及戰後的命運遭遇，展示了這一群體與日據以來台灣歷史乃至東亞歷史之間的密切關聯。然而，上述報導之中卻絲毫不見台灣方面對日本軍國主義與殖民暴力的批判與反思，更不見對一直以來困擾在台籍日本兵群體身上的認同困境與被剝奪感等問題加以展現與分析，而這正對應著台籍日本兵群體在戰後台灣社會中所面對的兩大困境：向日本政府的追責難題與曖昧模糊的身份認同焦慮。