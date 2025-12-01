上海熱：台灣民眾的上海想像與體驗

中評社香港12月1日電/復旦大學社會發展與公共政策學院博士生蔡孟軒在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《上海熱：台灣民眾的上海想象與體驗》。作者聚焦上海文化對台灣人的吸引力，以“上海熱”現象為切入點，從四個維度剖析其成因及影響。首先，從歷史文化紐帶來看，1949年“遷台”的國民黨人士及其追隨者延續了上海的生活模式與記憶，張愛玲的文學作品進一步強化了這種文化關聯。其次，在職涯發展維度，上海的經濟繁榮與文化魅力吸引了大量台灣技術移民、創業者及學生，這些交流促進了兩岸融合發展。再者，大陸電視劇，特別是《繁花》在台灣的熱播帶動了對上海的旅遊與文化交流熱情，胡歌的訪台進一步升溫了“上海熱”。最後，社交媒體成為交流的新橋梁，台灣用戶逐步加入大陸社交平台，他們的相關活動促進了文化互動。總之，“上海熱”現象彰顯了上海在兩岸融合發展進程中的關鍵作用，反映出相當一部分台灣人對上海的情感與向往。文章內容如下：



一、引言



在台灣，許多民眾對上海懷有獨特情感，常以“魔都”形容這座充滿魅力的城市。“魔都”一詞既讚美了上海的繁華都市景象，也體現了對其多元文化和獨特氣質的認可。近期，台灣媒體在報導上海相關新聞時，也頻繁使用“魔都”來指代上海，這進一步凸顯了“魔都”作為上海代名詞的廣泛接受度與影響力。



隨著兩岸交流的不斷深入，越來越多的台灣民眾開始關注並喜愛上海，通過旅遊、學習、工作等方式，親身感受上海的繁華與魅力，進一步加深了與這座城市的情感聯繫。