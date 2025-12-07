中評月刊：論兩岸青年助力社區融合發展路徑

中評社香港12月21日電／廣東財經大學人文與傳播學院副教授謝雅卉、台灣中國文化大學博士候選人羅鼎鈞在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《兩岸青年助力社區融合發展路徑探究：以閩浙台三地為例》。作者表示，該研究觀察和探討閩浙台三地的社區鄉建發展，輔以個案研究法、田野調查法和比較分析法，來探究青年如何成為助力社區發展的關鍵力量。研究顯示，青年團隊幫扶能夠起到凝聚社區地方特色作用，能成為串連社區及外界溝通的重要角色，以社區為媒，讓兩岸青年共建社區，打造美麗家園，可以深化兩岸青年的融合發展。本研究建議：打造閩浙台三地青創基地服務據點；設立閩浙台三地青創人才數據庫；擴大開展青年團隊長期幫扶模式；兩岸地方政府應出台更多“鄉村振興、人才為先”的扶持政策，串連兩岸社區優質文旅資源，做到文旅賦能鄉村振興，共創閩浙台社區共同體文章內容如下：



一、鄉村振興背景下青年助力社區發展的意義



2025年中共中央、國務院印發《鄉村全面振興規劃（2024—2027）》，其中，第十八條“增強鄉村文化影響力”指出，弘揚中華優秀傳統文化，加強傳統村落保護傳承工作，實施鄉村文旅融合工程，加快數字賦能鄉村文化產業，都顯現了鄉村地區文化傳承的重要性。



隨著中國大陸在新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化等進程快速發展，鄉村居民生活方式逐步得到改善，傳統的鄉村社會發展正面臨著巨大變化，尤其是從傳統鄉村到新型鄉村治理的變局，開展鄉村建設的行動，更是充滿著許多新情況、新變革。二十大報告強調：“全面推進鄉村振興。堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，暢通城鄉要素流動。扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興。”鄉村社區與鄉村振興的發展具有共同的目標，是對鄉村振興工作具體實施的一種嘗試，也為部分區域的鄉村發展提供了一種新的選擇。①