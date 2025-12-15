中評月刊：美國對香港角色定位變化分析

中評社香港12月15日電/中國現代國際關係研究院副研究員、港澳經濟研究室主任王博文在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《從演變角度看特朗普2.0政府對香港的角色定位》。作者認為：美國對港政策及其行動是影響香港局勢的重要因素之一。角色定位是對外政策的核心要點，也是解讀政策的重要窗口。美國先後將香港的角色定位為“角逐東亞的經貿樞紐”“帝國遺產”“友好飛地”“反共基地”“友好政權下的經貿樞紐”“自由陣營中的制華抓手”“內地化的制華抓手”。特朗普2.0政府對香港認知呈越發負面之勢，角色定位將在“自由陣營中的一員VS北京控制下的工具”之間搖擺。在負面和搖擺認知下，美國對港政策或以戰略性接觸為主，輔以制裁措施和取消優惠。鑒此，香港宜採用間接戰略，穩定美國對港認知，同時拓展自身的聯繫性，做好應對美國升級制裁的預案。文章內容如下：



一、美國政府對香港角色定位的六個階段



從美國對外政策史看，其尤其樂於並善於“貼標簽”，如“邪惡軸心”“支恐國家”“失敗國家”“流氓國家”等。美國對華關係中更是如此，“利益攸關方”“兩國集團”“修正主義國家”“最嚴峻的競爭對手”“唯一有能力的競爭對手”“系統性敵人”等標簽層出不窮。研究美國對港政策的文獻不少，但欠缺角色定位的視角，因此有必要梳理。從角色定位看，美國對港政策大致可分為六個階段。