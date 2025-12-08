中評月刊：中日韓區域合作的困局與前景

中評社香港12月8日電/上海交通大學國際與公共事務學院教授、上海社會科學院博士生導師盛九元，與上海社會科學院世界經濟研究所博士研究生楊愛愛在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《中日韓區域合作的困局與前景》。作者認為，作為全球經濟發展最活躍的地區之一，東北亞不僅是世界範圍內少有的聚集各類歷史、地緣與安全困局的區域，也長期受困於安全保障與經濟發展的相互割裂，這一複雜的地緣戰略格局對這一地區國家的合作構成嚴峻挑戰。儘管東北亞三個主要經濟體中國、日本和韓國的領導人藉民間力量在推動區域合作方面進行過積極的嘗試，且三國之間經濟有較高的相互依賴性，但受制於政治摩擦、領土糾紛與歷史爭議的影響，合作呈現出週期性震盪，在機制建構方面始終難以突破。隨著RCEP簽署，中日韓處於同一多邊合作框架中，這為三方合作的延續與提升創造了新的契機。但中美博弈以及日韓國內政治變化給合作進程增添新的變數。展望未來，中日韓合作既存在機遇也面臨嚴峻挑戰，面對日益增強的外部干預，端視中日韓三方能否順應時代變局、摒棄歧見、探索可行的合作模式，有效推進機制建構。文章內容如下：



中日韓是東北亞近鄰，無論從歷史、文化淵源還是經貿交往上看，三國長期處於交融合作進程中，這種天然的地緣和歷史文化因素是實現“1+1+1>3”合作效果的基礎。需要指出的是，由於東北亞地區是世界範圍內少有的聚集了歷史糾葛、政治衝突與主權領土爭議的區域，政治、經濟、安全、民意、文化衝突長期存在，由此形成極為複雜的地緣格局①。