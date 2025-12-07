劉宗義：如何看待印度的二戰史觀？

中評社香港12月7日電/上海國際問題研究院研究員、南亞研究中心主任劉宗義在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《如何看待印度的二戰史觀》。作者以跨學科視角剖析印度二戰史觀的建構邏輯、歷史根源及其對當代國家戰略的影響。中國強調二戰的反法西斯性質，而印度等南亞國家主要聚焦反殖民維度。本研究揭示了印度二戰敘事本質上是後殖民國家身份建構與印度教民族主義議程的工具。反殖民優先論、實用主義合作論、印度中心論是當前印度教民族主義史觀的三大支柱，印度的秩序觀、價值觀和安全觀是其二戰史觀在當前的映射。針對印度等周邊國家的二戰史觀，中國應以反法西斯和反殖民的雙重正義超越美西方二元對立，通過柔性歷史外交構建亞洲敘事共同體，捍衛《聯合國憲章》以反對歷史修正主義。本文的理論和現實價值在於深化後殖民國家歷史記憶政治化研究，揭示歷史敘事權爭奪的本質是國際秩序話語權博弈，並為中國破解周邊“歷史認知冷戰”、引領亞洲集體記憶提供策略路徑。文章內容如下：



引言：歷史敘事的政治維度



2025年8月30日，印度總理莫迪抵達天津，出席上海合作組織天津峰會，這是莫迪7年來首次訪華。但與大多數來華參加上合峰會的外國領導人不同，莫迪參加完峰會之後即直接返回印度，而沒有參加9月3日在北京舉行的紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會和閱兵儀式。並且，莫迪不僅不參加中國“9.3”閱兵，而且在訪華之前先訪問了日本。許多人對此深感困惑，認為是由於莫迪顧及美印關係而故意不去北京參加閱兵儀式，但其實莫迪從一開始就根本不可能去北京，其深層癥結在於印度的二戰史觀與中國不同。這一問題在中國周邊國家中具有一定的普遍性。印度二戰史觀本質上是其國家身份建構的核心環節，既牽涉地緣政治博弈，更根植於複雜的國內政治生態和社會認同，無論哪一方面都不允許莫迪和印度政府站在中國一邊。