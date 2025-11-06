“兩岸和平研究”研討會在中國人民大學召開

第二十一屆“兩岸和平研究”學術研討會在中國人民大學舉行（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月6日電（記者 陳思遠）11月1日，由中國人民大學國際關係學院和台灣政治大學東亞研究所聯合主辦的第二十一屆“兩岸和平研究”學術研討會在中國人民大學舉行。來自大陸的中國人民大學、北京大學、清華大學、中國社會科學院、全國台灣研究會、國務院發展研究中心、北京聯合大學、天津師範大學，以及來自的台灣政治大學、台灣大學、輔仁大學、金門大學、致理科技大學等高校或研究機構的近四十位權威專家學者，圍繞中美戰略競爭與兩岸關係等核心議題展開深入探討，分析和研判兩岸關係未來走向。



開幕式上，中國人民大學國際關係學院院長、教授楊光斌表示，兩岸關係發展越是面臨困難，就越需要兩岸學者加強交流。他表示，當前政治學與國際關係理論正處於尋求新出路、新議程與新學科的階段，歷史政治學不僅是重要的理論研究方法，對學者而言更具有強烈的現實意義。在此背景下，第二十一屆“兩岸和平研究”學術研討會的舉辦，更凸顯其重要意義。



他還回顧了2006年赴台交流時，與邱坤玄教授共同發起創辦這一平台時的情形。他表示，“兩岸和平研究”學術研討會這一平台來之不易，需要繼續進行下去，期待越辦越好，為兩岸關係和平發展及和平統一作出重要貢獻。



台灣政治大學東亞所特聘教授王信賢表示，儘管兩岸關係存在起伏，但中國人民大學國際關係學院與台灣政治大學東亞研究所之間的互動交流，始終是兩岸穩定的政策交流與制度性平台。他認為，這一交流平台具有強大的擴散效應，能讓兩岸更多專家學者得以參與其中，每次台灣學者赴大陸、大陸學者赴台灣，都會帶動年輕學者加入。



同時，王信賢指出，近年來兩岸交流頻次減少，尤其年輕學者參與兩岸交流的數量越來越少，這一現象值得警惕。他強調，兩岸交流關係需要一代一代傳承下去，尤其是在當前複雜的國際情勢與兩岸局勢下，更需要雙方積極爭取並推進各類互動，為兩岸關係發展注入新動能。



研討會共設置兩場主旨發言和兩個分論壇，其中，分論壇分別圍繞“中美戰略競爭下的台海安全局勢”與“島內政局變化與兩岸關係前景”兩大核心主題展開，兩岸學者各抒己見、深入探討，為破解兩岸關係發展難題、探索和平發展路徑提供新思路。

