中評鏡頭：千年王都邁入智慧旅遊新紀元

慶州XR移動出行巴士“金色新羅”（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州11月6日電（記者 崔銀珍）2025年APEC領導人會議期間，慶州K－Food Station對面的慶州智能媒體中心門前，停著一輛吸引眾人目光的大型展車——融合XR（擴展現實）技術的“金色新羅”（Golden Silla）巴士。這輛車以全新的方式再現千年古都的文化遺產，一經亮相，便成為海內外媒體競相報導的焦點。



該項目由慶州智能媒體中心的中心長金章周主導，隸屬“XR移動出行”計劃。其目標是將新羅時代豐富的文化遺產與最前沿數字技術相結合，使遊客從“靜態觀覽”走向“沉浸體驗”，讓歷史真正“動”起來。



中評社記者登上試乘車輛時，金章周中心長親自進行演示。隨著車輛緩緩啟動，車窗與車頂化為環繞式巨屏，畫面中出現登上瞻星台觀天的新羅人身影，星光與歷史交織在眼前。金中心長介紹說：“這不僅是一輛巴士，更是一座可以行走的歷史體驗館。”他在採訪中進一步說明：“目前車載內容涵蓋佛國寺、皇龍寺、瞻星台等慶州主要遺址，並將不斷擴展至更多文化景點。”值得一提的是，每個座位均配有觸控面板，支持多國語言操作，以便服務國際遊客和大型國際會議的多語種需求。



“金色新羅”並非一次性的技術展示，而是慶州市智慧旅遊戰略的重要組成部分。據介紹，單車開發成本約20億韓元，其中包含韓國水力原子能公司的文化技術捐助資金。目前項目處於試運營階段，未來將逐步擴大車隊規模，形成覆蓋慶州全域遺址的XR觀光線路，並持續更新沉浸式內容。



多家媒體評價稱，“金色新羅”將有望重塑慶州的旅遊模式，為科技世代與海外遊客帶來全新的觀光體驗。該XR公交將於11月6日起至12月底，在慶州東宮苑對面新設展區內向公眾免費開放。



遊客可現場登車，體驗以擴展現實重構的“千年新羅之旅”。技術喚醒歷史，光影連接過去與現在——“金色新羅”正讓王都的記憶在未來的道路上再次啟程。