韓軍研判朝鮮隨時都可進行核子試驗

中評社香港11月5日電／韓聯社報導，韓國國防部下屬國防情報本部（下稱本部）5日表示，只要國務委員會委員長金正恩下定決心，朝鮮就可立即利用豐溪裡核子試驗場3號坑道進行核子試驗。



國會議員朴善源和李成權在記者會上透露，本部當天在國會情報委員會舉行的閉門國政監查會上作了上述報告。報告稱，朝鮮持續推進核能力升級和相關設施擴張，引導國際社會默認其“擁核”地位。朝鮮正致力於擴張寧邊等地的鈾濃縮設施，以獲取更多核物質，並已建造各類核彈頭生產設施。



報告還介紹朝鮮導彈研發情況，指出巡航導彈、四種短程彈道導彈、600毫米級火箭炮等短程導彈即將投入實戰部署；中程導彈方面，朝鮮專注研發高超音速巡航導彈；洲際彈道導彈方面，韓軍研判朝方洲際導彈飛行距離最高達1.3萬公里，可打擊美國本土，但截至目前朝方只以高仰角進行過試射，旨在驗證核心技術；潛射導彈方面，朝方正推進改良型R級潛艇的列裝並形成戰鬥力，還秘密研製核潛艇等水下發射平台。



另有跡象表明，在俄羅斯的技術支援下，朝鮮正為再次發射軍事偵察衛星做準備。本部還表示，朝鮮在2024年11月以後暫停對韓空飄氣球，但在10余個可能放飛氣球的地點，人員和車輛活動持續，再次空飄的可能性尚存。此外，開城工業園區的部分韓企工廠已被朝方啟用，主要為涉及輕工業及日常生活用品的生產工廠。



至於武器現代化建設，朝鮮正在積極研發具備攻擊和偵察能力的無人機，並致力於研製大型艦艇。今年4月至6月期間，兩艘大型艦艇分別在南浦和羅津下水。



對於韓朝關係，朝鮮企圖將雙方關係固化為“敵對的兩國”，在非軍事區（DMZ）修築鐵柵欄和防護墻。朝鮮不斷針對韓方發起全球定位系統（GPS）干擾，對韓噪音廣播也可隨時啟動。據悉，朝鮮在40余處設有對韓擴音設備，雖有一處被拆除，但又新建了兩處，總量有所增加。