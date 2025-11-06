中評現場：十五運廣州主媒體中心準備就緒

主媒體中心內大堂寬敞明亮，大屏幕滾動播放多種信息（中評社 盧哲攝） 中評社廣州11月6日電（記者 盧哲 袁曉麥）第十五屆全國運動會（十五運）將於11月9日開幕。中評社記者5日來到位於廣州的賽事主媒體中心瞭解到，全運會主媒體中心（主新聞中心）已經準備就緒，將於7日正式開放運行。



由於十五運由粵港澳三地共同舉辦，本屆全運會主媒體中心採用“1＋3＋N”空間布局，由三地共同打造“記者之家”。據介紹，媒體中心以廣州主媒體中心為核心，香港、澳門主媒體分中心為兩翼，輔以深圳輕量化轉播製作基地、各競賽場館媒體中心為工作集群，形成資源協同、服務高效、功能拓展的整體體系。



中評社記者5日從香港抵達廣州，來到位於廣州越秀區的全運會主媒體中心。按“簡約、安全、精彩”的辦賽要求，本屆全運會沒有新建大型場館。主媒體中心是廣東人民廣播電台的舊址。從大門進入，可以看到原本建築物上增添了十五運元素設計和裝飾，改造成更適宜在集中會期內集體工作的形式。室內公共區域在賽時可以容納千餘名記者同時辦公。



主媒體中心內大堂寬敞明亮，牆上大屏幕正滾動播放多種信息。雖然多項功能還未正式開始運行，但持證記者已經可以進入相關區域，志願者也在櫃檯提供各式服務。一樓大堂及位於七樓的媒體區的信息板上密密麻麻寫滿了各類信息。