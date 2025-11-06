美專家：美獨霸結束　多極世界形成

《外交事務》發表阿什福德文章談多極世界中的美國外交戰略 中評社華盛頓11月5日電（記者 余東暉）美國專家宣告：美國獨霸世界的“單極時刻”已經結束，分裂而複雜的多極世界正在形成，美國要有合適的戰略來應對新的多極世界，既要保留其部分單極優勢，又不能過度擴張。美國專家擔憂，似乎更加接受多極世界的特朗普政府卻頻頻採用利己主義的單邊主義手法，將讓美國自我孤立，自損經濟與外交地位。



美國外交期刊《外交事務》網站4日發布美國史汀生中心高級研究員阿什福德（Emma Ashford）的文章－－“讓多極化發揮作用：美國應如何導引新的全球秩序”，提出了美國如何應對勢不可擋地正在形成的全球新秩序的看法和建議。



阿什福德指出，拜登政府設想了一個兩極世界，美中兩國陷入激烈競爭。它煞費苦心地圍繞新冷戰構建戰略，該戰略試圖重演冷戰劇本，人為地製造與中國的兩極競爭，將美國盟友關係網化，並將俄羅斯和中國等對手歸入“威權主義軸心”。然而，一個連貫的“民主軸心”並未出現，各國也對統一的民主政策感到不滿。



她表示，現實是，世界正朝著“不平衡的多極格局”轉變。在這種格局中，存在著少數幾個超級大國，例如美國和中國；以及數量更多的二線強國，包括澳大利亞、法國、德國、印度、日本和俄羅斯等。這些二線強國雖然實力弱於超級大國，但仍然完全有能力影響區域格局。這些國家並不想被強行塞進美國主導的某種新的反華聯盟。它們仍然不認同冷戰式的兩極格局。