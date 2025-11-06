中評鏡頭：全運“萌物”亮相廣州南站

廣州南站特設十五運會和殘特奧會特許展銷店（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月6日電（記者 袁曉麥 盧哲）隨著十五運會和殘特奧會的腳步日益臨近，廣州全運氛圍逐漸“升溫”。中評社記者近日看到，在廣州南站候客區，一家十五運會和殘特奧會特許展銷店正成為旅客們爭相駐足網紅打卡點。廣州南站龐大客流量也讓特許商品有更多機會接觸不同地區的人，讓全運文化不再局限於賽場。



走進這家特許展銷店，仿佛打開了一個濃縮的大灣區文化“盲盒”。該店以“嫣紅色”為主色調構建出全運特色體驗空間，近百款特許商品琳琅滿目。從融合嶺南風韵的粵港澳城市文化徽章，到印有吉祥物形象、十五運會徽的貴金屬紀念章，再到旅客手中的吉祥物毛絨玩具，每一件物品盡顯灣區特色、嶺南風華。



據銷售人員介紹，店內最受歡迎的商品是“12生肖萌運會”系列盲盒，還有就是掛件、鑰匙扣、冰箱貼、徽章等，還有部分特許商品是限量發售的，例如印有廣州地標建築的冰箱貼目前已經斷貨，想買就要及時下手。



一場運動盛會如何真正走進民眾心里？廣州南站的實踐給出了一個生動的答案。中評社記者在現場注意到，許多旅客對全運會吉祥物的周邊產品愛不釋手，紛紛給出“很萌”、“很可愛”的評價。據悉，十五運會和殘特奧會共同的吉祥物“喜洋洋”“樂融融”以有“海上國寶”之稱的中華白海豚為原型。兩只小海豚憨態可掬的可愛形象，收穫了許多粉絲。有意思的是，不少網友將海豚吉祥物“錯認”成雞，笑稱“正面像海豚，背面更像走地雞”，甚至戲稱它們為“白切雞”和“豉油雞”。



據悉，十五運會和殘特奧會特許經營已構建“城市地標+文旅場景+社區終端”三級網絡，目前已落地500多家門店。當旅客們提著印有“同心綻放”會徽的購物袋，帶著被戲稱為“白切雞”和“豉油雞”的吉祥物玩偶踏上歸途時，也將全民全運的種子，播撒向了更廣闊的天地。



