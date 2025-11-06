十五運會主媒體中心 嶺南韻味伴行

十五運會主媒體中心非遺文化展示區（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月6日電（記者 袁曉麥 盧哲）第十五屆全國運動會及殘特奧會期間，廣東賽區主媒體中心精心策劃了一系列文化展示活動，通過美食、潮玩、非遺等多元形式，為來自全國各地的媒體記者提供沉浸式嶺南文化體驗，讓緊張的賽會報導工作增添一抹鮮活的地方色彩。



潮玩邂逅非遺：廣東製造展現創新活力



主媒體中心一樓的廣東潮玩展區匯聚了廣州、深圳、東莞、汕頭等地40餘件（套）創意展品。廣州奧飛娛樂的“喜羊羊”“灰太狼”、東莞拼酷的“十里紅妝”“醒獅”系列、深圳優必選的悟空機器人、汕頭澄海高德斯的拼搭積木等展品，巧妙融合嶺南非遺元素與現代設計，展現廣東製造的時尚基因。據現場工作人員介紹，以非遺為靈感的拼酷3D金屬拼圖因其東方美學與趣味性結合，備受來訪者青睞。



“粵味護照”打卡：集印章換文創，帶走廣東記憶



活動期間，媒體記者可領取一本收錄168道廣東美食的“粵味護照”，前往餐廳展演區打卡集章。每品嘗一道特色菜，即可加蓋對應美食印章，集滿一定數量可兌換定制文創禮品。主辦方還特別設計了以地市美食為靈感的限量徽章，讓媒體工作者將嶺南味道化作暖心紀念。



系列活動的推出，不僅豐富了媒體工作者的業餘生活，更成為向全國展示嶺南文化創新性與包容性的窗口。讓記者們在報導賽事之餘，通過美食、潮玩和非遺深入瞭解廣東的文化底蘊，更將成為一次難得而溫暖的體驗。

