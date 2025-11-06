快評：遵循APEC相關規定　台灣別無選擇

中評社快評／明年的APEC會議將在深圳舉行。外交部發言人毛寧5日在例行記者會表示，在一個中國原則下作為地區經濟體參與APEC，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，這是中國台北參與APEC的政治前提。在這個問題上，中方的立場是明確和堅定的。



在5日上午舉行的國台辦新聞發布會上，國台辦新任發言人張晗也回應台灣能否與會的問題。張晗表示，作為明年亞太經合組織（APEC）活動的東道主，我們將按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例處理台灣地區參會事宜。



與數天前相關話題傳出時的回應一樣，台灣當局指大陸對台灣明年參加在深圳舉辦的APEC大會附加很多條件，違反承諾，台灣會捍衛自身權利，也會協調理念相近國家一起加以反制。云云。



1991年，中國大陸與APEC簽署《諒解備忘錄》，明確台灣和香港作為地區經濟體，分別以“中國台灣”、“香港”（1997年後改為“中國香港”）的名稱加入APEC。台灣當局與韓國（當時是第三屆部長級會議主辦國）簽署的《諒解備忘錄》，也清楚記載著台灣參加APEC會議的要求：只能派出與經濟事務有關的“部長”出席APEC部長會議；“外交部長”和“次長”不得參加；台灣在APEC的使用名稱為“CHINESETAIPEI”（“中國台北”，台灣譯為“中華台北”）。



兩岸在台灣參與APEC問題上角力已久。台灣一次也沒有贏過。在其他的國際性組織，如世衛組織、國際民航組織等，台灣的處境也一樣。自2016年民進黨在台灣重新執政，否定、不接受九二共識，台灣的國際處境就江河日下。台灣當局宣稱將“協調理念相近國家一起加以反制”，未免太高估自己。



一中原則是“通關密碼”。遵循APEC相關規定，台灣別無選擇。