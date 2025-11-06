美國最高法院多名法官質疑特朗普關稅政策

2023年6月29日在美國首都華盛頓拍攝的美國聯邦最高法院。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月6日電／據新華網報導，美國最高法院多名法官5日質疑特朗普政府全面關稅政策的合法性。特朗普當日發帖說，如果政府輸掉這一案件，影響將“極具破壞性”。



美國最高法院正在審議特朗普全面關稅政策的合法性並在當天聽取口頭辯論。據多家媒體報導，在2個半小時的口頭辯論期間，多名保守派和自由派法官“尖銳”提問代表特朗普政府的律師，質疑特朗普是否可以利用一項50年前的法案所賦予的權力為其關稅政策辯護，認為這是對行政權力的擴張。



根據美國憲法，美國國會決定關稅政策。然而，特朗普政府援引1977年通過的美國《國際緊急經濟權力法》推行全面關稅政策。該法賦予總統在某些緊急情況下“管制”進口的權力。



在特朗普之前，沒有美國總統曾依據該法徵收關稅。受特朗普關稅政策影響的美國企業和美國12個州先前發起訴訟，質疑該政策的合法性。多家法院先前裁決，特朗普政府援引該法施行全面關稅政策違法。



今年4月，美國宣布對所有貿易夥伴實施所謂“對等關稅”政策，設立10%的“最低基準關稅”，並針對包括最不發達國家在內的部分貿易夥伴實施更高稅率。



據美聯社報導，最高法院各有3名保守派和自由派法官對特朗普關稅政策存有疑慮。所以，3名自由派法官加上2名保守派法官投票反對特朗普關稅政策，最高法院即可對特朗普實施關稅政策的權力予以限制，但不大可能徹底結束其全面關稅政策。



美國最高法院由9名法官構成，其中6人為保守派，3人為自由派。



美聯社報導認為，最高法院至少要數周甚至幾個月才能對此案作出裁決。報導說，即使輸掉這起官司，特朗普政府仍會援引其他法律推行其關稅政策，只是實施關稅政策的速度和程度會受到限制。



特朗普沒有出席當天的辯論。他先前在社交媒體發文稱：“我周三（5日）不會去法院，因為我不想分散人們對這項重要決定的注意力。”他當日發帖說，如果政府輸掉這一案件，影響將“極具破壞性”。