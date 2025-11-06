“90後”當選紐約市長　美國政壇新氣象？

11月4日，支持者在美國紐約一個投票站外手持候選人祖赫蘭·馬姆達尼的競選海報（手機拍攝）。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月6日電／據新華網報導，美國紐約市選舉委員會4日公布的紐約市長初步選舉結果顯示，現年34歲的紐約州眾議員祖赫蘭·馬姆達尼勝選。他將成為紐約歷史上首位穆斯林市長。



屬於民主黨“進步派”的馬姆達尼是一名出生於烏幹達的“90後”印度裔穆斯林。分析人士指出，馬姆達尼因其民生政策和特殊身份當選，反映出紐約民眾對生活現狀和民主黨建制派的不滿。馬姆達尼勝選讓近年來呈現頽勢的民主黨看到了希望，但其政策落地仍然面臨多重掣肘。



“黑馬”脫穎而出



馬姆達尼7歲隨家人移居紐約，此後在美國鮑登學院獲得非洲研究學士學位，2018年加入美國國籍。



馬姆達尼曾擔任過房地產顧問，幫助紐約皇后區低收入家庭解決貸款危機、避免房屋被收回。他說，正是這段“每天與唯利是圖的銀行打交道的經歷”促使他從政。



馬姆達尼2020年當選紐約州眾議員，此後兩次連任。今年6月，他在初選中爆冷擊敗政治資本雄厚的紐約州前州長安德魯·科莫，被提名為紐約市長民主黨候選人。科莫隨後以獨立候選人身份繼續參選，選舉由此呈現馬姆達尼、科莫以及共和黨候選人柯蒂斯·斯利瓦三人相爭的局面。



馬姆達尼屬於民主黨“進步派”，初選時得到聯邦參議員伯尼·桑德斯等左派人士的鼎力支持，近期又獲前副總統哈里斯、紐約州州長霍楚爾和聯邦眾議院民主黨領袖傑弗里斯背書。前總統奧巴馬11月1日致電馬姆達尼表示願為其出謀劃策。民主黨“大佬”出面增加了馬姆達尼勝選的砝碼，他的民意支持率一直領先。



由於斯利瓦支持率較低，美國總統特朗普等共和黨人為阻止馬姆達尼勝選，轉而支持“溫和派民主黨人”科莫，並試圖勸退斯利瓦。久勸未果後，特朗普直接呼籲選民投票給科莫，但馬姆達尼最終仍以約9個百分點的優勢獲勝。