土耳其與庫爾德工人黨和解進入關鍵階段

中評社北京11月6日電／據新華網報導，土耳其總統埃爾多安5日表示，土耳其與庫爾德工人黨的和平進程正進入“決定性階段”。



埃爾多安當天在執政黨正義與發展黨的議會黨團會議上，針對庫爾德工人黨上月26日宣布將撤出在土耳其境內的全部武裝力量發表講話。他呼籲全國保持團結，敦促社會各界努力推進和平進程。



埃爾多安說，他上周與議會第三大黨、親庫爾德人的人民平等與民主黨高級成員舉行了“一次非常有建設性的會晤”，並暗示他本人對該黨提出、允許被監禁的庫爾德工人黨領導人阿卜杜拉·厄賈蘭向議員發表講話的想法持開放態度。



分析人士認為，埃爾多安的上述言論表明土政府可能會與厄賈蘭進行接觸。厄賈蘭1999年被捕後一直關押在伊斯坦布爾附近的伊姆拉勒島。厄賈蘭在敦促庫爾德工人黨解除武裝並解散方面發揮了關鍵作用。



庫爾德工人黨創建於1979年，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家，被土耳其列為恐怖組織。今年3月，庫爾德工人黨宣布停火，並表示響應厄賈蘭的呼籲，將放下武器並解散。5月12日，庫爾德工人黨發表聲明，宣布解散並結束武裝鬥爭。首批庫爾德工人黨成員於7月11日起解除武裝，標誌著該組織解除武裝進程的開始。