朝鮮外務省譴責美對朝啟動單邊制裁
http://www.CRNTT.com
2025-11-06 10:23:33
中評社北京11月6日電／據新華網報導，朝鮮外務省負責美國事務副相金恩哲當天發表談話，譴責美國對朝鮮啟動單邊制裁，稱“既然美國現政府表明對朝敵視到底的立場，我們也將耐心地奉陪到底”。
談話說，美國新政府上台後，近期第五次啟動對朝單邊制裁。“美國現政府以慣用的傳統方式再次表明其不可改變的對朝敵意。”
談話說，美國的制裁不會對朝鮮的對美思維和觀點產生任何影響。美國有必要注意，即使動員全部制裁“武器庫”，將朝美之間當前戰略形勢改變為有利於美方的可能性還是等於零。
