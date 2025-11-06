氫能戰略落實遇阻　德國機構批其遠未達標

中評社北京11月6日電／據新華網報導，被視為德國能源轉型“核心引擎”的氫能戰略，正遭遇來自德國多方的質疑。項目停滯、成本攀升、規劃脫節，使這項曾寄托著“氣候中和”雄心的戰略步履維艱。



德國聯邦審計署在最新報告中警告說，該國氫能戰略的落實進展“遠未達成目標”，產業對政府補貼的依賴正不斷加深，這一趨勢或將演變為聯邦財政的長期負擔。



氫氣按工業制備途徑及其過程中碳排放量由低到高，可分為綠氫、藍氫和灰氫等。其中最為環保的是綠氫，它是指利用可再生能源電解水制取的氫氣，全程不產生碳排放；而藍氫是指利用天然氣制取氫氣，並將產生的二氧化碳捕集和儲存。



據德國聯邦可再生能源協會介紹，綠氫不僅為德國企業帶來發展機遇、創造數萬個就業崗位，還可降低能源進口依賴、顯著增強能源系統韌性，同時為化工、航運、航空等高排放行業的脫碳轉型提供關鍵支撐。



為此，德國2020年推出首版《國家氫能戰略》，計劃投資90億歐元促進氫能的生產與應用。2023年新版的《國家氫能戰略》進一步指出，計劃到2030年將電解氫能力從5吉瓦提高到至少10吉瓦，以提升德國在氫能技術上的領先地位。



然而，現實進展並不理想。德國《今日新聞》網站發文說，目前德國全國僅完成這一目標的約1.6%，在建電解氫的產能也僅約200兆瓦。隨著越來越多的氫能項目被暫停或取消，氫能發展前景相當黯淡。德國國家氫能委員會代理主席費利克斯·馬特斯說，德國2030年的氫能發展目標恐將無法達成。



《今日新聞》網站的文章指出，德國氫能戰略的停滯並非偶然。作為一種尚處起步階段的能源載體，氫能發展必須依托完整的產業鏈，包括生產設施、管道分配基礎設施以及工業用戶。然而，支撐這一體系的資本與政策基礎現在仍非常脆弱。



馬特斯指出，綠氫的成本遠高於最初預期。高成本讓整個產業鏈陷入“先有雞還是先有蛋”的惡性循環——在現有價格水平下，綠氫對大型工業用戶幾乎沒有吸引力。