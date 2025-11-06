美政府停擺持續　擬減40座機場10%運力

中評社北京11月6日電／據新華網報導，美國政府“停擺”5日進入創紀錄的第36天。交通部長達菲表示，如果“停擺”持續，交通部將從7日開始削減全美40座繁忙機場10%的運輸量，以降低國家空域風險。



達菲當天在首都華盛頓一場新聞發布會上宣布這一舉措。他說，這40座機場的壓力正與日俱增，交通部不能坐等安全問題出現。他將於當天晚些時候與一些航空運營商高層會面，商討如何安全實施運力削減舉措。



美國聯邦航空局局長布賴恩·貝德福德在發布會上說，政府“停擺”導致人員配備壓力日益增加。如果採取運力削減措施後壓力仍然持續增加，將在這40座機場“採取更多追加舉措”。



“在我從事航空交通工作的35年經歷中，之前從未遇到過需要採取這類措施的情況。”貝德福德說。



美國媒體報導，此次對全美繁忙機場的運力削減將影響數以千計的航班。



美國一直面臨空中交通管制員人手短缺問題。自10月1日聯邦政府“停擺”以來，作為“必要人員”的空中交通管制員被迫無薪上班，請假人員日漸增多，導致全國各地航班延誤或取消情況加劇。



據航班追蹤網站數據，4日美國境內以及進出美國的航班延誤近4300架次，其中151架次取消。達菲4日表示，情況可能會惡化，因為政府“停擺”短期內沒有結束跡象，空管員一直領不到工資。他警告說，隨著11月下旬感恩節假期臨近，將出現航班大規模延誤甚至取消，屆時，出於安全考慮，美國交通部可能不得不關閉部分空域，因為“根本無法控制局面”。



美國各大航空運營商、航空業界工會和旅遊業界一直敦促國會兩黨就聯邦政府臨時撥款法案達成協議，以結束政府“停擺”。本周早些時候，美國旅遊協會致信國會領導人說，擔心如果政府“停擺”持續到假日旅遊旺季，情況可能變得更糟。