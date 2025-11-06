刷新最長紀錄　美政府停擺誰最受傷？

10月1日在美國首都華盛頓拍攝的美國國會大廈。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月6日電／據新華網報導，美國聯邦政府5日進入“停擺”第36天，打破先前35天的紀錄，成為美國歷史上持續時間最長的政府“停擺”。聯邦政府機構因資金耗盡無法正常運轉，負面影響持續擴散。這次史上最長“停擺”，對美國民生、社會造成了哪些傷害？



食品救濟金



美國聯邦食品救濟項目“補充營養援助計劃”10月31日耗盡資金。該項目覆蓋約4200萬人，約占全美總人口的八分之一，大多數人收入低於貧困線。



在聯邦法官介入後，美國農業部3日表示，將動用應急資金維持本月一半救濟金的發放，但一些州或需要數周甚至數月才能恢復發放。



然而，美國總統特朗普4日在社交媒體上發文稱，這些數千萬低收入民眾急需的救濟金“衹有在激進左翼民主黨人給政府開門之後才能發放”。白宮新聞秘書萊維特隨後表示，聯邦政府會依照法院裁決發放救濟金。



近日，美國多地的食品救濟站和免費食物發放處前排起長隊，前來領取食物的人明顯多於以往。他們要麼沒有收到食品救濟金，要麼擔心這筆錢未來會停發。還有一些人擔心，救濟金發放延遲會影響本月下旬的感恩節。



冬季采暖



隨著氣溫持續下降，美國多個州發出警告，由於“停擺”，一項用於補貼低收入家庭取暖費用的福利項目資金恐將延遲發放。



美聯社報導說，這個耗資41億美元的“低收入家庭能源援助項目”覆蓋約590萬戶美國家庭，其中大部分家庭還因聯邦食品救濟金耗盡面臨吃飯難的問題。



美國北部多個州目前已降溫。英國廣播公司援引專家分析報導，如果美國政府不結束“停擺”狀態或另尋他法，將有數千人面臨致命嚴寒。