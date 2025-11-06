美國知名“空頭”做空英偉達

中評社北京11月6日電／據新華網報導，美國紐約股市三大股指4日下跌，其中科技企業股票領跌。此前，美國知名“空頭”邁克爾·伯裡說，他已押注逾10億美元做空英偉達公司等科技企業。



伯裡因2008年做空美國房地產市場而出名。他的故事後來被搬上賣座電影《大空頭》。



3日發布的監管文件顯示，伯裡已斥資約11億美元，買入對英偉達和軟件企業帕蘭蒂爾公司的看跌期權。這種期權能從股價下跌中獲利。文件同樣顯示，他買入對油田服務企業哈利伯頓公司和藥企輝瑞公司的看漲期權。



英國《金融城早報》網站評論，伯裡當前的做空頭寸，顯然與《大空頭》所描述的他當年在美國房地產市場崩盤前夕的押注有相似之處，也讓人將今天的人工智能（AI）熱潮與本世紀初的互聯網泡沫相比擬。



伯裡的做空頭寸包括押注9.12億美元做空帕蘭蒂爾公司，以及押注1.86億美元做空英偉達。作為賽恩資產管理公司創始人，他在社交媒體X平台發帖指出，雲計算需求放緩，與美國AI企業創紀錄的資本支出形成衝突。



此外，他在X平台發布一系列圖片，包括美國彭博新聞社一篇關於英偉達及其他公司循環融資的圖表報導。



伯裡此次發聲，結束他長達數年不發表公開言論的沉默。帕蘭蒂爾的股價4日應聲下跌7.94%。英偉達股價當天下跌3.96%。



帕蘭蒂爾首席執行官亞歷克斯·卡普4日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說：“他做空的這兩家企業正賺得盆滿鉢滿，這超級奇怪。”卡普認為，伯裡真正做空的是AI。



賽恩資產管理公司和英偉達暫未作出回應。