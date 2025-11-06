美國科技股遭拋售衝擊全球股市

中評社北京11月6日電／據新華網報導，由於市場對美國科技類股票估值過高的擔憂加劇，以及美國華爾街一些高管警告當前市場回調風險，美國紐約股市三大股指4日收盤顯著下跌。受此影響，全球多數股市5日呈現下跌態勢。



截至4日當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌251.44點，跌幅為0.53%；標準普爾500種股票指數下跌80.42點，跌幅為1.17%；納斯達克綜合指數下跌486.089點，跌幅為2.04%。科技類股票中的帕蘭蒂爾股價下跌7.94%，英偉達股價下跌3.96%。



市場分析認為，市場投資者當前信心受挫與兩方面原因有關：一是市場對美國科技板塊股票估值過高的擔憂，二是國際知名金融機構美國高盛集團與摩根士丹利高管相繼對當前股市發出預警信號。



分析指出，儘管美國科技企業的資產負債表顯示其在人工智能（AI）領域的投資有所增加，但“這些投資能否轉化為利潤”的疑問再度浮出水面。這些不確定性，使得部分投資者在人工智能相關股票快速上漲之後開始持謹慎態度。



高盛集團首席執行官戴維·所羅門表示：“未來12個月至24個月內的某一時間點，股市很可能出現10%至20%的跌幅。”摩根士丹利首席執行官特德·皮克則建議投資者做好股市下跌準備，認為此類下跌屬於正常現象，而非危機信號。



此外，資本的“有意為之”或成為近日美股大跌的推手。美國機構3日發布的相關文件顯示，美國知名“空頭”邁克爾·伯裡已斥資約11億美元，買入對英偉達和軟件企業帕蘭蒂爾公司的看跌期權。這種期權能從股價下跌中獲利。