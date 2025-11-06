美貨機墜毀致死人數升至11人

中評社北京11月6日電／據新華網報導，美國肯塔基州州長安迪·貝希爾5日表示，該州路易斯維爾國際機場4日發生的貨機墜毀事故致死人數已升至11人，預計這一數字還會增加。



貝希爾在一場新聞發布會上表示，遇難者中據信至少有一名兒童。救援人員仍在搜尋其他幾名失蹤人員。



貝希爾已宣布肯塔基州進入緊急狀態，並動員國民警衛隊，以迅速調動資源。



美國國家運輸安全委員會已對這起事故展開調查。調查人員在新聞發布會上披露，出事貨機在起飛滑跑過程中，左翼燃起一團大火，左側發動機與機翼脫離，但飛機仍然離地，越過跑道盡頭的機場圍欄後，在機場外墜毀。



調查人員表示，出事貨機的兩個“黑匣子”、即駕駛艙語音記錄器和飛行數據記錄器5日下午已經找到。飛機起飛前，既沒有延誤，也沒有接受維修。國家運輸安全委員會將通過記錄和飛行數據來核實相關事實。



據路易斯維爾國際機場網站消息，截至5日上午，往返路易斯維爾的客運航班已恢復，但由於4日晚間航班延誤嚴重積壓，且目前衹有一條跑道可供使用，航班運行仍受到影響。



多方消息顯示，出事貨機是一架麥道11型飛機，生產於1991年，屬於美國聯合包裹運送服務公司，原定飛往夏威夷州首府檀香山，當地時間4日17時15分左右從路易斯維爾國際機場起飛後不久墜毀，造成全部3名機組人員和多名地面人員死亡。