避險需求增　金價上望4052美元

中評社香港11月6日電／大公報報導，據第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析，美匯指數周二升越100，油價本周連跌3日，金價周二回落後，昨日反彈。美國政府停擺持續，國際貿易情緒改善，叠加聯儲局釋放鷹派信號，共同推升美匯並削弱黃金吸引力。本周重點關注多國製造業與服務業採購經理人指數（PMI）、中美歐貿易賬及消費信心數據，其中，美國“小非農”ADP就業與新申領失業金人數尤為關鍵。此外，澳洲聯儲、英國央行公布利率決議，美聯儲官員密集發聲，預計為市場提供重要政策方向，進而影響金融市場走勢。



過去一周，地緣局勢複雜，美國在加勒比海軍事集結，重新部署“福特”號航母；美國總統特朗普取消布達佩斯美俄峰會，還宣稱美軍重啟核子試驗；以哈則互相指責，增加停火協議脆弱性。美國政府停擺滿一個月，經濟損失180億美元。避險需求仍存，市場更關注全球貿易和美聯儲利率。美聯儲宣布12月1日結束縮表，且降息預期降溫；內部分歧明顯，3名官員各持相反意見，理事米蘭支持降息半厘。受此影響，美債收益率攀升，推動美匯升至逾3個月新高，叠加經貿改善，削弱黃金吸引力。



本周，地緣局勢方面，美國與委內瑞拉危機、俄烏衝突、巴以衝突若升級，或引發避險情緒升溫，帶動貴金屬、美元等避險資產走強。宏觀層面，多國重磅經濟數據將登場，尤其美國經濟數據與美聯儲官員釋放分歧信號，會加深市場對12月的美息決議的困惑。此外，美國政府關門，10月就業數據或再次推遲，而ADP月度就業報告將於周三公布，將成為觀測勞動力市場的關鍵指標。這些因素均為市場提供關鍵政策指引，並可能擾動金融市場。



技術走勢上，金價整體偏震蕩上行，上望4052至4134美元，不破4134美元或維持震蕩；支撐3886至3924美元，守穩3886美元仍有反攻機會。