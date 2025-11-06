人才湧港　豪宅領漲樓市

本港每年首8個月洋房註冊量（宗）（大公報） 中評社香港11月6日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析，筆者早前撰文指，樓市今年的這一波旺勢，主要由豪宅市場作為領頭羊，從而帶動整體住宅交投轉活。據差估署的統計數據，過去一季豪宅樓價普遍跑贏大市，主要是由於重磅資金及內地買家的超前部署，令這個板塊率先跑出。



豪宅物業向來都是樓市的引擎，縱使環境有所不同，但拉動樓價向上的作用，多年來都沒大改變。筆者相信，在未來十多年，甚至二十多年，本港豪宅物業的前景仍然最值得看俏，長遠走勢也必定比其他物業類別來得更好。筆者的預測，主要是基於供求的定理作出推論。



供應少 料續跑贏一般住宅



供應方面，特區政府未來十年大力發展“北部都會區”，這個項目將是住宅新供應的主要來源，亦是帶動人口增加及經濟發展的引擎。反觀傳統市區地段的發展已經十分成熟，地皮少而且發展緩慢。換言之，市區豪宅供應亦只會買少見少。現時除了“有買趁手”的啟德發展區，仍會有較具規模的新盤供應外，一般市區地段的豪宅項目，大多是求諸於豪宅地段的舊樓重建，數量及發展規模都很有限。傳統豪宅供應持續稀少的局面，在未來亦難以扭轉。



需求方面，亦是利好豪宅市場的一大因素。雖然數年前，部分中產及專業人士連同家人移居外地，加上內地在新冠疫情完結後，內地買家的購買力下降，令人擔心中價豪宅物業的需求亦隨之萎縮。但隨著政府大力輸入外來人才，這種擔心亦可逐步抹除。



事實上，近年有很多外來人才來港定居及發展，當中不少都是內地的高才及中產，同時亦有其他富裕人士透過投資移民計劃來港。這些人來港後，不論是租或買，都有剛性的住屋需求。部分人更有作資產配置的需要，而本港的中價及高價豪宅，自然會是他們居住或投放資金的目標。



此類雄厚實力的買家，不但拉動豪宅的需求，同時也拉動價格的上升，而最重要是這類外來人才及投資移民來港定居，既是政策也是長遠的趨勢，勢必成為豪宅市場的一大支柱。