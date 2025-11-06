科大研發高效量子棒　為手機等帶來絕佳體驗

左圖：科大團隊研發紅色量子棒發光二極管QR-LED，刷新的外量子效率達31%。右圖：團隊表示，是次研發有望推動下一代顯示與照明技術升級。（大公報） 中評社香港11月6日電／大公報報導，香港科技大學工學院團隊在量子棒發光二極管（QR－LED）技術上取得重大突破，研發的紅色QR－LED外量子效率達31%、亮度110，000cd／m，創下該領域新紀錄，有望推動下一代顯示與照明技術升級，為智慧型手機和電視用戶帶來更生動、更優質的視覺體驗。



據瞭解，QR－LED相比主流LED色純度更高，但此前面臨光致發光量子產率低、薄膜漏電流兩大難題。



團隊由電子及計算機工程學系副教授Abhishek K. Srivastava率領，通過精細合成工藝，將量子棒量子產率提升至92%，並構建等效電路模型，分析出薄膜針孔是漏電流主因，優化器件結構後成功解決該問題。



團隊同時驗證技術通用性，應用於綠色量子棒後，其外量子效率達20.2%、亮度250，000cd／m，同樣表現優異。Srivastava指出，以往QD－LED優化技術不適用細長形量子棒，團隊此次突破為異性發光納米晶體研究及商業化注入新動能。



該成果已發表於《Advanced Materials》這國際期刊，論文題為《Inverted Device Engineering for Efficient and Bright Quantum Rod LEDs》。研究團隊包括科大顯示與光電子技術全國重點實驗室等多單位成員，及英國愛丁堡大學合作者。博士生廖澤兵為論文第一作者。