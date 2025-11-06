運用醫管局大數據　港大揭抗精神病藥風險

港大醫學院研究團隊透過跨專科合作，揭示抗精神病藥增加罕見副作用風險。（大公報） 中評社香港11月6日電／大公報報精，道神分裂症及躁鬱症患者往往需長期服用抗精神病藥物，然而部分藥物可能帶來泌乳素升高、免疫功能受損等潛在風險。過去相關研究多限於小型或單一中心數據，難以準確評估罕見不良反應的實際發生率。香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）研究團隊透過跨專科合作，結合嚴謹的流行病學方法，運用醫院管理局全港性大數據，完成了兩項具國際影響力的研究，成果分別發表於頂尖精神醫學期刊《World Psychiatry》與《The Lancet Psychiatry》。這些發現不僅為藥物監管與臨床用藥提供具體依據，更確立了香港在全球精神科藥物安全大數據研究中的領導地位。



研究團隊分析逾八萬名本港初次使用抗精神病藥物的女性的數據，發現長期使用會導致泌乳素升高的藥物（如利培酮、氟呱啶醇等常用抗精神病藥），患婦科癌症（包括子宮內膜癌與卵巢癌）的發生率，較使用非泌乳素升高型藥物者高出近一倍。具體而言，每2300名女性長期服用此類藥物，預計會多出一宗婦科癌症病例。



另一項研究涵蓋超過一萬名本港精神分裂症患者，結果顯示使用強效抗精神病藥氯氮平的患者，發生各類感染（如呼吸道感染、腸胃炎等）的風險，比使用另一常用抗精神病藥奧氮平的患者高出約25%。以實際數字來看，每100名使用氯氮平的患者中，每年約會增加1至2宗感染個案。此風險在55歲以上年長患者中尤為顯著，其每年因感染就醫的頻率明顯高於年輕患者。

