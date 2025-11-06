20人氣IP巨型氣球　12.28巡游西九

左圖：巨型夢幻充氣樂園將於12月6日至明年1月4日，在西九藝術公園大草坪舉行。右圖：“Merry Balloon Hong Kong”雲集包括雪糕車、海綿寶寶等近20個人氣IP角色。（大公報） 中評社香港11月6日電／大公報報導，本港將再有IP角色巡游舉行，匯集近20個本地及國際人氣IP角色的“Merry Balloon Hong Kong”，將於11月24日展開，其中的充氣樂園“Merry Balloon Park”將於12月6日至明年1月4日，在西九文化區舉行，大型IP角色輕氣球巡游“Merry Balloon Parade”將於12月28日舉行，整個活動橫跨聖誕及新年假期。



包括加菲貓海綿寶寶等



主辦方MakeItLoud昨日在記者會表示，活動獲文化體育及旅遊局、香港旅遊發展局支持。參與的IP角色包括加菲貓、LuLu豬、海綿寶寶、海洋公園Panda Friends等，估計整個活動吸引參與人數以十萬計，巡游活動吸引人數料較多。



主題活動分為三部分，在11月24日至明年1月4日期間，市民及旅客可親臨中環街市、天星碼頭等九個指定打卡熱點，於現場透過手機進入活動網站登記，透過擴增實境（AR）拍攝IP角色氣球照片，同時以明信片收集指定印章，有機會換購及贏取限定周邊。



夢幻充氣樂園 票價168元起



巨型夢幻充氣樂園則於12月6日至明年1月4日，在西九藝術公園大草坪舉行，場內有兩大主題區域，包括主打大型充氣裝置的“巨型彈跳床”及“互動打卡專區”，並設“日夜雙場”時段，票價由168至355元不等。



重頭活動是IP角色輕氣球巡游“Merry Balloon Parade”，12月28日在西九文化區藝術公園舉行，IP角色巨型輕氣球巡游隊伍將由香港故宮文化博物館游走至M＋，市民及遊客可於現場免費觀看。